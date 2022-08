Natürlich schön! Halle Berry zeigt ihre Locken im Urlaub

Halle Berry (55) zeigt sich ihren Fans ganz privat! Die Schauspielerin variiert gerne mal ihren Look. Nachdem sie lange mit einer voluminösen Wallemähne begeistert hatte, rockt sie jetzt seit Anfang des Jahres einen frechen Kurzhaarschnitt. Dafür stylt sie ihre blond gefärbten Haare in der Regel glatt. Doch im Urlaub hatte der Filmstar wohl mal keine Lust auf Glätteisen und Co. – hier präsentierte Halle sich jetzt von ihrer natürlichen Seite...

Via Instagram veröffentlichte die Beauty nun ein paar Selfies von ihrem Sommer-Trip. Wo es die Oscar-Preisträgerin hin verschlagen hat, verrät sie zwar nicht – aber es sieht auf jeden Fall paradiesisch aus! Halle scheint sich dort jedenfalls pudelwohl zu fühlen und setzt auch auf einen entspannten Look: Die 55-Jährige zeigt sich beim Kokosnuss-Schlürfen mal ganz ungeschminkt und mit ihren schönen Naturlocken. Ihre Fans feiern das einstige Bond-Girl dafür: "Der Urlaub steht dir!", jubelt einer von vielen Followern.

Halle befindet sich übrigens nicht alleine im Paradies – ihre Kinder Nahla Ariela Aubry (14) und Maceo Robert Martinez (8) sind offenbar auch dabei! Ein Urlaubsfoto zeigt ihren Sohn im Profil, wie er aufs Meer hinausschaut. Dazu schrieb die Mama: "Sich um sich selbst zu kümmern, bedeutet auch, sich um seine Kinder zu kümmern."

Anzeige

Instagram / halleberry Halle Berry im Sommerurlaub 2022

Anzeige

Getty Images Halle Berry bei den Critics' Choice Awards 2022

Anzeige

Instagram / halleberry Halle Berrys Sohn Maceo Robert Martinez

Anzeige

Was gefällt euch besser an Halle? Löckchen! Glatte Haare! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de