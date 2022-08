Pamela Reif ist happy: Sie hat ihr Ibiza-Traumhaus gefunden!

Pamela Reif (26) erfüllt sich einen großen Traum! Schon seit langer Zeit wünscht sich die Fitness-Influencerin ein eigenes Heim – am besten auf ihrer Lieblingsinsel Ibiza. In den vergangenen Monaten begab sich die Beauty intensiv auf die Suche nach ihrem persönlichen Traumhaus. Ihr auserwähltes Objekt der Begierde schnappte ihr jedoch jemand vor der Nase weg. Nun hat Pamela aber allen Grund zur Freude – sie ist fündig geworden!

Das verkündete die gebürtige Karlsruherin nun ganz stolz auf Instagram. "Hey, Ibiza, du bist mein neues Zuhause", erklärte Pamela überglücklich zu einem Video, das sie auf der beliebten Insel zeigt. Die frisch gebackene Hausbesitzerin zeigte ihrer Community zwar noch nicht ihr Anwesen, präsentierte ihnen dafür jedoch die atemberaubende Aussicht, die sie fortan tagtäglich bestaunen darf.

Ihre Fans dürfen sich also bald auf viele neue Work-out-Videos vor einer traumhaften Kulisse freuen. In den vergangenen Jahren war die Unternehmerin regelmäßig auf die Baleareninsel gereist, um dort neuen sportlichen Content für ihre Unterstützer zu produzieren. In ihren Videos hat Pamela auch immer wieder Promis zu Gast, wie beispielsweise zuletzt Sänger Michael Bublé (46).

Getty Images Pamela Reif im November 2019 in Baden-Baden

Instagram / pamela_rf Pamela Reif, Fitness-Influencerin

YouTube / PamelaRf1 Michael Bublé und Pamela Reif

