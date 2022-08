Fast 20 Jahre Liebe: Isabel Edvardsson verrät ihr Geheimnis

Isabel Edvardsson (40) und ihr Mann Marcus Weiß (47) sind schon so lange glücklich – wie machen sie das bloß? Die Let's Dance-Bekanntheit und ihr Gatte feiern bald ihr 20-jähriges Liebesjubiläum. Im Laufe ihrer Beziehung haben sie zusammen eine Tanzschule eröffnet und zwei Kinder bekommen. 2015 gaben sie sich dann auch schließlich das Jawort. Bis heute sind die beiden Profitänzer total verliebt ineinander. Was ist wohl Isabel und Marcus' Geheimnis?

Das verriet die Beauty jetzt im VIPstagram-Interview – und die Antwort fiel nicht gerade romantisch aus: "Ich finde, das ist eine Einstellungssache. Man kann nicht bei jeder kleinen Schwierigkeit und jedem Hindernis sagen: 'Ach komm, vielleicht wäre es woanders besser?' Nein! Das, was man gemeinsam durchsteht, das stärkt einen wirklich", erklärte Isabel. "Wir beide sind so. Wir bleiben zusammen, so ist das einfach. Wir werden auch für immer zusammen bleiben." Ihr Tipp lautet also: Schwere Zeiten stärken eine Beziehung!

Doch was genau meint Isabel hier? Welche Hindernisse mussten sie als Paar überwinden? "Wir haben damals, um uns Turniere und Trainer leisten zu können, im Auto geschlafen am Flughafen, um Hotelkosten zu sparen. Wir haben wirklich schwierige Zeiten durchgestanden", berichtete die 40-Jährige. "Dass wir uns gemeinsam etwas erarbeitet haben, ist auch das, was uns auszeichnet – was für uns wirklich wichtig ist."

Isabel Edvardsson und ihr Mann Marcus Weiß

Isabel Edvardsson und ihr Mann Marcus Weiß

Isabel Edvardsson und ihr Mann Marcus Weiß, März 2020

