Kylie Jenner wehmütig: Stormi entwickelt eigenen Modestil

Seit Februar 2018 sind Kylie Jenner (24) und ihr Partner Travis Scott (31) Eltern ihrer Tochter Stormi Webster (4), im Februar 2022 machte die Geburt des gemeinsamen Sohnes das Familienglück komplett. Ihre Kinder sind Kylies ganzer Stolz. Während sie von ihrem Sohn bislang noch kaum Fotos gepostet hat, präsentiert sich der Realitystar regelmäßig mit ihrem Töchterchen in den süßesten Outfits. Dass auch der Nachwuchs des Jenner-Kardashian-Clans mit seiner Kleidung immer voll im Trend liegt, hat er seinen Eltern zu verdanken. Stormi jedoch macht ihrer berühmten Mutter bei der Outfitwahl jetzt einen Strich durch die Rechnung!

Wehmütig teilte die Kylie-Cosmetics-Gründerin jetzt einige Fotos von Stormi in ihren Lieblings-Outfits aus den vergangenen Jahren auf ihrem Instagram-Account. Bislang hatte der Realitystar ihre Tochter nämlich noch selbst eingekleidet, doch die Vierjährige scheint mittlerweile ihren eigenen Geschmack zu entwickeln. "Sie lässt mich sie nicht mehr einkleiden", beschwerte sich Kylie in ihrer Story.

Immerhin kann die Beauty sich modisch weiterhin an ihrem sechs Monate altem Sohn ausleben. In einer vorherige Story teilte sie die beeindruckende Sneaker-Sammlung des Babys mit den Worten: "Es ist einfach zu süß!" Auf dem Foto sind acht Paare der kleinen Schühchen in verschiedenen Farben zu sehen.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner und Stormi Webster im Juni 2022

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner und Stormi Webster

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner (r.) mit ihrer Tochter Stormi

