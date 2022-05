Kylie Jenner (24) und ihre Tochter Stormi (4) stellen ihr Modebewusstsein auch unter der Sonne Italiens unter Beweis. Das Mutter-Tochter-Gespann ist für die dritte Hochzeit von Kourtney Kardashian (43) und Travis Barker (46) in Portofino unterwegs. Kylie setzte ihren After-Baby-Body in Szene und genoss gemeinsam mit ihrem Nachwuchs das sonnige Wetter. Der kleine Jenner-Spross steht seiner Mutter dabei stylish in nichts nach.

Auf der Jacht von Dolce und Gabbana, auf der sich die Kardashian-Jenner-Familie auf die große Feier vorbereitete, erschien die kleine Fashionista Stormi an der Hand ihrer Mama in einem weißen Sommerkleid von den beiden Modedesignern. Passend zu dem Kleid trug die Vierjährige weiße Socken und Sneaker. Ihren niedlichen Look komplettierten ein hochgebundener Zopf und kleine, goldene Kreolen. Damit war sie mindestens ebenso gut gekleidet unterwegs wie Mama Kylie.

Auch die 24-Jährige genoss das sommerliche Wetter Italiens in einem Kleid von dem Designer-Duo. Ihr langes und nudefarbenes Kleid war mit roten Blumen gemustert und hatte schlichte Spaghetti-Träger. Zu dem eng geschnittenen Teil trug Kylie ganz legere flache Sandalen und goldene Ohrringe. Kylie ließ ihre Haare mit einem Mittelscheitel offen und glatt über den Rücken fallen. Ihren Look ergänzte sie mit rotem Lippenstift, einer Handtasche in Korb-Optik und einer weiß gerahmten Sonnenbrille.

Anzeige

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner und Stormi Webster im Mai 2022

Anzeige

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner und Stormi Webster im Mai 2022

Anzeige

MEGA Kylie Jenner und Stormi Webster in Portofino

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de