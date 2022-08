Mrs.Marlisa fand "#CoupleChallenge" im Winter viel härter!

Hätte Mrs.Marlisa die #CoupleChallenge-Winteredition gut überstanden? Die ehemalige Temptation Island-Kandidatin nahm im vergangenen Jahr mit ihrem heutigen Ex-Freund Fabio De Pasquale an der beliebten Reality-TV-Show teil. Damals belegten die beiden den vierten Platz. Vor einigen Monaten flimmerte bereits die neue Staffel über die TV-Bildschirme – dieses Mal mussten sich die Kandidaten aber im eisigen Finnland beweisen. Im Promiflash-Interview stelle Marlisa nun klar: Sie fand die Winteredition viel härter!

"Also ich muss sagen, Gott sei Dank war ich in der Sommerstaffel. Die Winterstaffel hätte ich nicht überstanden", gab die Berlinerin im Gespräch mit Promiflash ehrlich zu. Sie habe größten Respekt vor den Teilnehmern, die wirklich bei jeder Herausforderung versucht hätten, ihr Bestes zu geben. "Ich glaube, die hätten mit mir so viel Geld verloren", führte Marlisa weiter aus.

Doch kann die Winteredition des Reality-TV-Formats denn mit den bisherigen Seasons mithalten? "Ich muss sagen, die Winterstaffel hat alles getoppt, was es bisher gab", erklärte die Influencerin ihre Haltung und fügte hinzu: "Es ist, glaube ich, die krasseste '#CoupleChallenge', die es je gegeben hat."

Anzeige

TVNOW / Frank Beer Mrs.Marlisa und Fabio de Pasquale, "#CoupleChallenge"-Kandidaten 2021

Anzeige

RTL / Frank Beer Der Cast der dritten "#CoupleChallenge"-Staffel

Anzeige

Instagram / mrs.marlisa Mrs.Marlisa, "#CoupleChallenge"-Bekanntheit

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de