Nach Kritik: Brad Pitt lobt Ana de Armas für "Blonde"-Rolle

Da kann jemand mächtig stolz auf sich sein! Die gebürtige Kubanerin Ana de Armas (34) begann ihr Schauspielkarriere bereits in jungen Jahren und bediente anfangs vor allem das spanischsprachige Publikum. Seit ihrem Umzug nach Los Angeles im Jahr 2015 erlangte sie mit Filmen wie "Knock Knock" und "The Gray Man" internationale Bekanntheit. Nun wird sie bald als die einstige Hollywood-Ikone Marilyn Monroe (✝36) in der Netflix-Biografie "Blonde" zu sehen sein. Für diese Rolle wurde Ana von Brad Pitt (58) nun sogar gelobt!

Ana wurde aufgrund ihres leichten kubanischen Akzents dafür kritisiert, der Marilyn-Rolle nicht gerecht zu werden. Doch Brad, der als Produzent an der Filmbiografie beteiligt war, sieht das anders: "Der Film war zehn Jahre in Arbeit. Erst als wir Ana gefunden hatten, konnten wir ihn über die Ziellinie bringen", verriet der Oscar-Preisträger gegenüber ET und schwärmte von der 34-Jährigen als der Film-Diva: "Sie ist phänomenal darin. Das ist ein schwer zu füllendes Kleid."

Ana sieht in der Marilyn-Rolle eine tolle Möglichkeit, sich schauspielerisch weiterzuentwickeln: "Ich spiele gerne eine Latina", erklärte die Kubanerin gegenüber Elle, "aber ich möchte mir nicht jedes Mal einen Obstkorb auf den Kopf stellen. Das ist meine Hoffnung, dass ich zeigen kann, dass wir alles machen können, wenn man uns die Zeit gibt, uns vorzubereiten und wenn man uns nur die Chance dazu gibt", stellte das ehemalige Bond-Girl klar.

2022 © Netflix Ana de Armas als Marilyn Monroe in "Blonde"

Getty Images Brad Pitt, Schauspieler

Getty Images Ana de Armas, Schauspielerin

