"Topf sucht Burdecki": Erkennen die Männer Evelyn sofort?

Evelyn Burdecki (33) geht auf die Suche nach der großen Liebe! Die Reality-TV-Bekanntheit hatte in den vergangenen Jahren bereits auf die eine oder andere Weise nach ihrem Traummann Ausschau gehalten. Doch weder bei Take Me Out oder Der Bachelor noch bei Bachelor in Paradise fand die Blondine diesen und ist nach wie vor Single. Mit ihrer neuen Show Topf sucht Burdecki will sie das nun aber ändern. In der Auftaktfolge traf Evelyn auf die ersten Männer – doch wie war deren Reaktion auf die Promi-Lady?

Mit der Hilfe von Kuppelexpertin Sandra Köhldorfer (40) startete die 33-Jährige in das Flirt-Abenteuer. Die Psychoanalytikerin stellte der Düsseldorferin die ersten potenziellen Traumprinzen bei einem Speeddating vor. Zunächst traf Evelyn persönlich auf Tino – der Hobby-Tänzer erkannte die Dschungelkönigin von 2019 sofort und begrüßte sie sogar mit Namen. Pavel hingegen wusste nicht, wer in dem Moment vor ihm saß – war aber offensichtlich begeistert: "Ich hätte gerne noch länger mit ihr gequatscht!"

David begrüßte Evelyn beim ersten Treffen schon mit Blumen – und schien sofort zu wissen, wer vor ihm saß. "Ich bin zwar nicht der Bachelor...", deutete er an. Auch im späteren Gespräch mit den anderen Kandidaten gab er zu: "Ich kenne die ein bisschen, auch von Instagram... Die gefällt mir!"

"Topf sucht Burdecki – Ein Promi zum Verlieben": vier Folgen ab Sonntag, 07. August 2022, 17:40 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

SAT.1 / Julia Feldhagen Evelyn Burdecki bei "Topf sucht Burdecki"

SAT.1/Julia Feldhagen Dr. Sandra Köhldorfer und Evelyn Burdecki bei "Topf sucht Burdecki"

SAT.1 / Stephan Pick Evelyn Burdecki, TV-Bekanntheit

