Ungewöhnlich: Stacey Solomon verbringt Honeymoon zu Hause

Stacey Solomon (32) und ihr Ehemann mögen es wohl eher unkonventionell. Ende Juli gab die Sängerin bekannt, dass sie und ihr Partner Joe Swash vor den Traualtar getreten sind. Nur wenige Tage später gewährte die ehemalige X Factor-Kandidatin ihren Fans Einblicke in ihre Traumhochzeit. Wie auch andere frischvermählte Paare gönnen sich die Musikerin und ihr Mann nun erst mal Flitterwochen. Doch diese fallen ein wenig anders aus: Stacey und Joe verbringen ihren Honeymoon zu Hause.

"Wir machen das Beste aus jeder Sekunde des Sommers, die wir mit den Kindern verbringen... Das sind unsere Flitterwochen", schrieb die 32-Jährige in ihrer Instagram-Story zu einem Clip, der ihren Nachwuchs beim Klettern im Garten zeigt. Anders als andere Paare haben sich Stacey und Joe dazu entschieden, ihre Flitterwochen im eigenen Haus zu verbringen. Aber warum? "Wir sind immer unterwegs und überall. Diese Zeit zu Hause ist also alles, was wir uns erträumt haben", erklärte die vierfache Mutter.

Ihren Junggesellinnenabschied hingegen feierte die "Breath Away"-Interpretin in der Ferne. Verkleidet als Gurke, flog Stacey gemeinsam mit ihren Freundinnen ins Warme und feierte ihre letzten Tage als unverheiratete Frau. "Ich habe mich ehrlich gesagt noch nie zuvor so besonders gefühlt. Ich liebe euch, Mädels", schwärmte die Sängerin damals auf Instagram.

Anzeige

Instagram / staceysolomon Joe Swash und Stacey Solomon im Mai 2022

Anzeige

staceysolomon / Instagram Stacey Solomons Kinder: Leighton, Zachary, Rex und Rose im Dezember 2021

Anzeige

Instagram / staceysolomon Stacey Solomon im Juli 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de