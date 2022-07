"Wie ein Traum": Stacey Solomon schwärmt von ihrer Hochzeit

Stacey Solomon (32) kann ihr Glück kaum fassen. Vor wenigen Tagen gab die Sängerin auf Social Media bekannt, dass sie und Joe Swash sich das Jawort gegeben haben. Im Kreise ihrer Freunde und Familie habe das Paar sich die ewige Liebe geschworen. Bereits vor der Trauung gewährte die X Factor-Bekanntheit ihren Fans Einblicke in die Feierlichkeiten. Nun teilte Stacey die ersten Aufnahmen von ihrer Hochzeit und kam ziemlich ins Schwärmen.

"Für immer. Ich und mein Ehemann. Ich glaube, ich werde mich niemals daran gewöhnen, das zu sagen. Es fühlt sich alles wie ein Traum an", schwärmte die vierfache Mutter auf Instagram. Zudem veröffentlichte sie eine Reihe von Fotos von ihrem Gatten und sich an ihrem großen Tag. "Der allerschönste Tag, von dem wir wollten, dass er nicht endet", schrieb Stacey zu den traumhaften Aufnahmen.

Auf den Fotos posiert die Musikerin gemeinsam mit ihrem Gatten in der Natur. Überglücklich und verliebt strahlt sich das frisch vermählte Paar an. Mit den Bildern gewährt Stacey ihren Fans auch erstmals einen Blick auf ihr Brautkleid. Dieses bezaubert mit Off-Shoulder-Ärmeln und Herzausschnitt. Ihre Haare trug sie offen und in Wellen gelegt.

Instagram / staceysolomon Stacey Solomon und Joe Swash, 2020

Instagram / staceysolomon Stacey Solomon bei ihrem Junggesellinnenabschied

Instagram / staceysolomon Joe Swash und Stacey Solomon im Mai 2022

