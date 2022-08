Baby Nola ist da! Diese Promis gratulieren Novalanalove

Novalanalove (31) sorgt für die süßen News des Abends! Die Influencerin, die bürgerlich Farina Opoku heißt, war in den vergangenen Monaten in freudiger Erwartung auf ihren ersten Nachwuchs, eine Tochter. Am Sonntagabend verriet die Düsseldorferin dann: Ihr kleines Mädchen namens Nola Kiana ist endlich auf der Welt. Diese Neuigkeit nahmen auch die deutschen Stars zum Anlass und gratulierten Farina zur Geburt!

Unter dem Instagram-Posting der 31-Jährigen sammelten sich bereits innerhalb weniger Stunden die Glückwünsche ihrer Kollegen. Sarah Harrison (31) schrieb: "Wow, herzlichen Glückwunsch!", Jessica Paszka (32) teilte ihre Freude ebenfalls mit: "Endlich! Glückwunsch!" Designer Dawid Tomaszewski hinterließ ebenfalls seine besten Grüße: "So, so toll, ich liebe euch!" Mehr als 150.000 Follower likten das Posting zudem in kürzester Zeit.

Details zur Geburt ihrer ersten Tochter verriet Farina bisher nicht. Schon Mitte Juli hatte die Beauty aber bereits vermutet, dass ihre Kleine sich bald auf den Weg machen werde – denn die Unternehmerin hatte Übungswehen. "Ich bin kurz in Panik geraten", gab sie damals zu.

Instagram / novalanalove Novalanalove mit ihrer Tochter

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison, April 2021

Instagram / novalanalove Novalanalove, Influencerin

