Geht's bald los? Schwangere Novalanalove hat Übungswehen

Könnte Farina Yaris (31) Baby etwa jeden Moment auf die Welt kommen? Novalanalove – wie sich die Influencerin im Netz nennt – und ihr Mann DJ Jeezy erwarten gerade zum ersten Mal gemeinsamen Nachwuchs: Die beiden dürfen sich auf eine kleine Tochter freuen, die Nola heißen wird. Inzwischen geht es schon in großen Schritten auf die Geburt zu: Farina hat sogar schon die ersten Übungswehen!

Farina meldete sich jetzt in ihrer Instagram-Story zu Wort, um ihre Community auf den neusten Stand zu bringen – und bei diesem Update wird deutlich, dass sich die Schwangerschaft dem Ende zuneigt. "Ich wurde heute Morgen mehr oder weniger sanft von sogenannten Senkwehen und Übungswehen geweckt", berichtete die Mama in spe und betonte: "Ich bin kurz in Panik geraten."

Aufgrund der Übungswehen wolle Farina jetzt schnellstmöglich die letzten Vorbereitungen für das Baby treffen! "Vielleicht sollte ich mal anfangen, Babysachen zu waschen", betonte sie. Zudem müsse sie das Beistellbett und den Autositz abholen, die Gegenstände seien derzeit nämlich noch eingelagert.

Instagram / novalanalove Novalanalove und ihr Mann Pouya im Juni 2022

Instagram / novalanalove Novalanalove im Mai 2022

Instagram / novalanalove Novalanalove, Bloggerin

