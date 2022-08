"Gesund und glücklich": Novalanalove ist Mama geworden!

Süße Neuigkeiten von Novalanalove (31)! Die schöne Influencerin und ihr Mann Dj Yeezy hatten im Frühjahr verkündet, dass sie zum ersten Mal Nachwuchs erwarten. Anschließend verkündete Farina, wie die Unternehmerin bürgerlich heißt, auch, dass sie ein Mädchen bekommt – ihre kleine Tochter sollte den Namen Nola tragen. Jetzt war der große Tag endlich gekommen: Farinas Baby ist endlich auf der Welt!

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte die Düsseldorferin am Sonntag erste Bilder ihres kleinen Glücks. Zu den putzigen Aufnahmen, die offenbar direkt im Krankenhaus entstanden waren, schrieb die Neu-Mama happy: "Das Einzige, was noch gefehlt hat, warst du! Nola Kiana, 6. August 2022!" Farina schilderte weiter, ihre Tochter habe am Samstag das Licht der Welt erblickt und sei "gesund und glücklich". "Diese bedingungslose und einzigartige Liebe lässt sich nicht in Worte fassen, aber wir lieben dich schon jetzt mehr als alles andere!", freute sie sich.

Auf den ersten Schnappschüssen der kleinen Nola war sie auch schon mit ihrem stolzen Papa zu sehen. Der DJ strahlte seine Tochter völlig verliebt an – und konnte sein Glück offenbar kaum glauben. "Das haben wir geschaffen", zeigte sich auch Farina völlig überwältigt.

Anzeige

Instagram / novalanalove Farina alias Novalanalove, Influencerin

Anzeige

Instagram / novalanalove Nola Kiana, Tochter von Novalanalove

Anzeige

Instagram / https://www.instagram.com/novalanalove/?hl=en Novalanaloves Partner Jeezy mit seiner Tochter

Anzeige

Glaubt ihr, dass Farina bald mehr Details zur Gebeurt verraten wird? Klar, das macht sie bestimmt! Nein, vorläufig nicht... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de