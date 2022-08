"Bauer sucht Frau"-Denise gibt ein Schwangerschaftsupdate

Denise Munding kann die Geburt ihres Kindes kaum erwarten. Vor wenigen Wochen meldete sich die ehemalige Bauer sucht Frau- Teilnehmerin mit tollen Neuigkeiten bei ihren Fans: Sie und ihr Verlobter Nils Dwortzak erwarten ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs. Auch das Geschlecht ihres ungeborenen Kindes verriet die Pferdewirtin: Es wird ein Mädchen. Nun gab Denise ihren Followern ein Update und verriet, wie weit fortgeschritten ihre Schwangerschaft bereits ist.

"Du kleine süße Maus, über die Hälfte deiner Zeit in meinem Bäuchchen haben wir nun schon einige Zeit hinter uns gelassen. Auf geht es in die letzten 16 Wochen und dann bist du endlich da", schrieb die werdende Mama auf Instagram. Dazu teilte die Blondine einen älteren Schnappschuss von sich, aus den Anfängen ihrer Schwangerschaft. "Ja ihr Lieben, ihr habt richtig gesehen, das Bild ist schon älter und nein, mein Bauch ist somit nicht geschrumpft. Aber tatsächlich habe ich in der letzten Woche 1,5 Kilo abgenommen", teilte sie zudem mit.

Erst wenige Tage zuvor gewährte die TV-Bekanntheit ihren Fans einen ersten Blick auf ihren Babybauch, der bereits ziemlich rund ist. "Das erste Babybauch-Bild", kommentierte Denise die Aufnahme und deutete mit den Hashtags "#aufregung" und "#freude" an, dass sie es kaum noch erwarten könne, ihre kleine Tochter bald in den Armen halten zu dürfen.

Nils Dwortzak und Denise Munding, "Bauer sucht Frau"-Teilnehmer

Denise Mundings Tochter auf einem Ultraschallbild

Denise Munding, Juli 2022

