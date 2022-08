Caitlyn Jenner gratuliert Khloé Kardashian zum zweiten Baby!

Caitlyn Jenner (72) freut sich mit Khloé Kardashian (38)! Am Wochenende machten tolle Neuigkeiten um die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit die Runde: Sie und Tristan Thompson (31) begrüßten dank einer Leihmutter ihr zweites Kind – obwohl sie inzwischen getrennte Wege gehen. Nach Töchterchen True (4) darf sich das Ex-Paar dieses Mal über einen Sohn freuen. Diese Nachricht erreichte auch Khloés einstige Stiefmutter. Caitlyn gratulierte im Netz zur Geburt des neuesten Kardashian-Sprosses!

Via Twitter meldete sich die 72-Jährige zu den Babynews. Dazu teilte sie den Link zu einem Artikel, in dem die Geburt des Kleinen verkündet wurde. "Riesige Glückwünsche an Khloé", schrieb Caitlyn dazu und fand liebe Worte für die Tochter ihrer ehemaligen Gattin Kris Jenner (66). "Ich liebe dich so sehr! Du bist eine so starke Frau – und was für eine tolle Mutter!", beteuerte sie.

Nähere Details zu Khloés Nachwuchs sind noch nicht bekannt. Einen Namen soll die frischgebackene Zweifach-Mama noch nicht haben. "Khloé lässt sich Zeit mit dem Namen. Sie möchte, dass er genau richtig ist", plauderte ein Insider gegenüber People aus. Immerhin hatte ihre jüngere Schwester Kylie Jenner (24) bereits den Namen für ihren Sohn verkündet, musste dann aber doch zurückrudern, weil sie sich umentschieden hatte.

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian und Tristan Thompson mit Töchterchen True

Getty Images Caitlyn Jenner im August 2021 in Venedig

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian im Juni 2022

