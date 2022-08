Claudia Obert und Freund Max total verliebt im Ibiza-Urlaub

Claudia Obert (60) und Max Suhr genießen ihre Zweisamkeit. Erst vor wenigen Tagen machte die Unternehmerin ihre Beziehung zu dem 36 Jahre jüngeren Webdesigner öffentlich. Kennen und lieben gelernt hatte sich das Paar vor rund sieben Wochen in einer Bar und schwebt seither auf Wolke sieben – das sollen auch ihre Fans wissen. Claudia und Max gewährten ihren Followern nun erste Einblicke in ihren Liebesurlaub auf Ibiza.

In ihrer Instagram-Story teilte die 60-Jährige jetzt einen Schnappschuss, der sie und ihren Liebsten zeigt. Turtelnd und mit einem Getränk in der Hand stehen die Reality-TV-Bekanntheit und der 24-Jährige in einem Pool. "Mit meinem Privatsekretär, privater geht es nicht", kommentierte die bekennende Sekt-Liebhaberin das Paarbild.

Auch Max gewährte in seiner Story Einblicke in den gemeinsamen Urlaub. So teilte er neben der Aufnahme am Pool auch ein Foto vom Flughafen vor dem Abflug. "Auf nach Ibiza mit Claudia", schrieb er dazu. Doch ganz allein sind die beiden auf der Insel nicht. Wie der Webdesigner in seiner Story zeigte, trafen sie sich unter anderem mit Verena Kerth (41) zum Essen.

Instagram / claudiaobert_luxusclever Max Suhr und Claudia Obert im August 2022 in Hamburg

Instagram / claudiaobert_luxusclever Max Suhr und Claudia Obert im August 2022

Lenthe, Andre /ActionPress Max und Claudia Obert, Juli 2022 in Hamburg

