Eilmeldung: Sängerin Olivia Newton-John (73) ist gestorben

Die Musik- und Entertainmentbranche hat eine ganz große Künstlerin verloren! Olivia Newton-John (73) ist tot. Sie starb im Alter von 73 Jahren. Das gab ihr Ehemann John Easterling am Montag in einem Statement bekannt. Demnach sei die Sängerin friedlich auf ihrer Ranch in Südkalifornien gestorben. Neben ihrem Ehemann hinterlässt Olivia ihre Tochter Chloe Rose Lattanzi, die aus ihrer ersten Ehe mit Matt Lattanzi stammt.

