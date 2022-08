Familienurlaub: Chrissy Teigen präsentiert ihren Babybauch

Chrissy Teigen (36) zeigt ihr Babyglück! In der vergangenen Woche machte das Model freudige Nachrichten publik: Nachdem die US-Amerikanerin und ihr Mann John Legend (43) 2020 eine Fehlgeburt verkraften mussten, erwarten sie nun wieder Nachwuchs. Um sich diesen sehnlichen Kinderwunsch zu erfüllen, ließ sie sogar eine Fruchtbarkeitsbehandlung über sich ergehen. Wie glücklich sie über den anstehenden Nachwuchs ist, zeigt die Moderatorin nun auf einem neuen Foto: Auf einem Familientrip setzte Chrissy stolz ihren Babybauch in Szene.

In Umstandsmode fühlt sich die 36-Jährige offenbar pudelwohl. Via Instagram posierte die Kochbuchautorin nun auf einem Spielplatz. Dabei trug sie locker sitzendes bauchfreies T-Shirt und eine ebenfalls lockere High-Waist-Hose. Darunter war ihre Babykugel aber deutlich zu erkennen. "Diese Hose! Dehnbar, hoch und lang", schwärmte die werdende Dreifach-Mama von ihrem Schwangerschaftsoutfit.

Auch schon vor wenigen Tagen zeigte Chrissy ihre neuen Kurven in einem entspannten Look. Sie ging mit ihren beiden Kids Luna (6) und Miles (4) ins Kino. Dafür warf sich die Moderatorin in eine enge Leggings und ein weißes Crop-Top. Nur ein übergeworfener Cardigan verdeckte den Blick auf ihre gewölbte Körpermitte.

Anzeige

Getty Images Chrissy Teigen und John Legend bei den 64. Grammy Awards

Anzeige

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen mit ihrem Babybauch

Anzeige

Backgrid / ActionPress Chrissy Teigen mit ihren Kindern Miles und Luna

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de