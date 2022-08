Von 106 Kilo auf...? Pietro Lombardi feiert Abnehm-Erfolg!

Pietro Lombardi (30) kommt seinem Ziel immer näher! Der DSDS-Sieger gab im Frühjahr gegenüber seinen Fans im Netz ehrlich zu: Er hat zugenommen und möchte wieder ein wenig abnehmen. Daraufhin sagte er den Kilos den Kampf an und trainierte hart dafür – und das zahlt sich aus! Nun verriet er, was er schon erreicht hat: So viel hat Pietro bislang abgenommen!

In seiner Instagram-Story gab der Ex von Sarah Engels (29) ein kleines Update über sein Gewicht. "Ich war heute auf der Waage und ich wiege das erste Mal seit zwei Jahren unter 90 Kilo. Das ist so komisch für meinen Kopf, weil ich bei 106 Kilo war – ich war ein richtiger Koloss", erzählte er total begeistert. Nun wiegt er 89 Kilo und hat damit schon sagenhafte 17 Kilo abgenommen.

Aber nicht nur die Zahl auf der Waage hat sich verändert – auch Pietros Empfinden für seinen Körper ist nun ein anderes. "Das ist ein komisches Gefühl, denn ich habe immer noch einen Bauch, aber ich habe das Gefühl, ich wiege 14 Kilo", witzelte er und zeigte stolz seinen muskulösen Oberarm.

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi, Sänger

Keuenhof, Rainer / ActionPress Pietro Lombardi im März 2022 in Berlin

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi, Sänger

