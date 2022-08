27 Jahre voller Triumphe: Serena Williams beendet Karriere

Sie war eine der ganz Großen im Tennis. Serena Williams (40) begann ihre Tennislaufbahn bereits im zarten Alter von 14 Jahren. Seitdem konnte die Sportlerin 23 Grand-Slam-Titel gewinnen. 319 Wochen stand sie unangefochten an der Nummer eins der Weltrangliste. Sie gewann einen ihrer Titel, als sie im zweiten Monat schwanger war, spielte dann nach einem Kaiserschnitt, während sie stillte und an einer postpartalen Depression litt. Hinter ihr liegt eine atemberaubende Karriere, die Serena nun offiziell beendet.

Die Profisportlerin gibt ihre Entscheidung in einem Essay für die September-Ausgabe der Vogue bekannt und bestätigt, dass die U.S. Open ihr letztes Turnier sein werden. "Vielleicht ist das beste Wort, um zu beschreiben, was ich vorhabe, Evolution. Ich bin hier, um euch zu sagen, dass ich mich weg vom Tennis und hin zu anderen Dingen entwickle, die mir wichtig sind", erklärt sie ihr Karriere-Aus. Neben ihrer Familie will sich Serena jetzt auch auf ihre Risikokapitalfirma Serena Ventures konzentrieren.

Sie und ihr Mann Alexis Ohanian wollen ihrer gemeinsamen Tochter Alexis Olympia Ohanian Jr. (4) bereits seit Längerem ein jüngeres Geschwisterchen schenken. "Wenn ich mich heutzutage zwischen dem Aufbau meines Tennislebenslaufs und dem Aufbau meiner Familie entscheiden muss, entscheide ich mich für Letzteres", offenbart sie abschließend.

Anzeige

Getty Images Serena Williams bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro im August 2016

Anzeige

Getty Images Serena Williams, Februar 2020

Anzeige

Instagram / serenawilliams Serena Williams mit ihrer Tochter Alexis Olympia und ihrem Mann Alexis Ohanian

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de