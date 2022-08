Anne Heche crashte ihr Haus: Wie geht es betroffener Frau?

Anne Heche (53) verursachte einen Horror-Crash. Die Schauspielerin liegt momentan schwer verletzt im Krankenhaus. Sie erlitt schwere Verbrennungen, als sie mit ihrem Auto in Los Angeles in eine Garage raste. Dabei fing das Auto Feuer. Bei dem Unfall wurde nicht nur die Garage, sondern auch Teile des dazugehörigen Hauses beschädigt, in dem sich eine Person befand. Jetzt gab eine Nachbarin darüber Auskunft, wie es der betroffenen Frau geht.

Sie habe "großes Glück", am leben zu sein, meinte Lynne Bernstein gegenüber Page Six, die nur wenige Meter entfernt vom Ort des Geschehens wohnt. Ihre Nachbarin Lynne Mishele sei zu Hause gewesen, als Anne mit voller Wucht in ihr Haus krachte. "Ich glaube, sie hat nicht verstanden, was los war. Sie sagte: 'Was ist passiert? Was ist passiert?'", gab Lynne die Worte ihrer Nachbarin wieder. Annes Auto sei "fast durch das ganze Haus" gefahren und habe sofort Feuer gefangen, erinnerte sie sich.

Die Haustiere der Nachbarin – eine Schildkröte und zwei Hunde – seien auch nur knapp dem Tod entkommen. Um das Haus und die Garage wieder aufbauen zu können, haben Lynnes Nachbarn eine Spendenaktion gestartet. Anne liegt seit dem Unfall im Koma. Ein Sprecher berichtete, dass sie gravierende Lungenverletzungen habe, beatmet werde und schlimme Verbrennungen habe.

Anne Heche, Schauspielerin

Anne Heche im November 2021

Anne Heche, 2020

