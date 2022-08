Auf Italienisch: Giovanni Zarrella covert Backstreet Boys

Giovanni Zarrella (44) holt die 90er zurück! Der Sohn italienischer Eltern schaffte 2001 als Mitglied der Popstars-Band Bro'Sis den Sprung in die Musikbranche. Seitdem veröffentlichte er immer wieder Songs und begeisterte zuletzt besonders mit Coverversionen berühmter Pop-Hits. Für seine nächste Single hat sich der Sänger aber Großes vorgenommen: Giovanni bringt jetzt eine neue Version des Backstreet Boys-Klassikers "Quit Playing Games" raus!

In einer Pressemitteilung erklärte der Mann von Jana Ina Zarrella (45) nun, was hinter dem neuesten Cover steckt. "Ich sag es ganz ehrlich: In den 90ern wollte jeder ein Backstreet Boy sein – das galt für alle meine Freunde und natürlich auch für mich. Wir wollten auch so ein Typ aus einer Boyband sein, weil wir dachten, 'Hey, das sind einfach die Coolsten.'" Deshalb habe er auf seinem neuen Album einen der Kult-Songs haben wollen – und sich für den Herzschmerz-Hit entschieden, der nun "Non Puoi Lasciarmi Cosi" heißt.

Doch Giovanni ist nicht der Erste, der eine italienische Version von "Quit Playing Games" veröffentlicht. Auch die Backstreet Boys selbst brachten ihren Hit vor Jahren mit auf Giovannis Muttersprache raus – damals sangen Kevin Richardson (50) und Howie Dorough (48) die Zeilen.

Getty Images Sänger Giovanni Zarrella

Ethan Miller / Staff Die Backstreet Boys beim 2019 iHeartRadio Music Festival

Instagram / giovannizarrella Giovanni Zarrella, Musiker

