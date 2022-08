"Der beste Tag aller Zeiten": Lance Armstrong hat geheiratet

Er ist in den Hafen der Ehe geschippert! Lance Armstrong (50) war jahrelang ein gefeierter Radrennfahrer. Der US-Amerikaner gewann insgesamt siebenmal die Tour de France. Später wurden ihm diese Siege wegen Dopings aber wieder aberkannt. Privat läuft es dafür umso besser. Mit seiner Freundin Anna Hansen ist er schon 14 Jahre zusammen – und nun wagten die beiden den nächsten Schritt in ihrer Beziehung: Lance und Anna haben geheiratet!

Das verkündete der Sportler nun überglücklich im Netz. Auf Instagram teilte der 50-Jährige nämlich einige Schnappschüsse von dem glücklichen Brautpaar. Dazu schrieb er: "Das war der beste Tag aller Zeiten! Ich habe die Liebe meines Lebens geheiratet. Es war etwas ganz Besonderes, dass auch unsere Kinder dabei waren. Es war ein Abend mit viel Lachen und vielen Freudentränen." Lance sei seiner frisch angetrauten Ehefrau dankbar, dass sie die vergangenen 14 Jahre immer an seiner Seite gewesen ist.

"Ich muss ganz klar sagen, dass ich sie ohne dich nicht überlebt hätte. Ich bin so stolz auf das Paar, das wir geworden sind – wir mussten die Arbeit machen, die wirklich harte Arbeit, und ich bin so froh, dass wir es getan haben. Ich liebe dich über alles und werde immer für dich und unsere Familie da sein", fügte er seinem Post emotional hinzu. Die beiden gaben sich in der Provence das Jawort.

Getty Images Lance Armstrong mit seiner Frau Anna, Februar 2015

Getty Images Lance Armstrong mit seiner Frau Anna

Getty Images Lance Armstrong im Juni 2018

