"Princess Charming"-Star Hanna zieht für den Playboy blank!

Sie möchte mit ihrem Cover etwas bewegen! In diesem Jahr suchte Hanna bei der Datingshow Princess Charming nach der ganz großen Lieben. Aus insgesamt 19 Frauen fand die Beauty letztendlich ihre Mrs. Right in Jessica. Doch kurz nach dem Finale überrascht die Hannoveranerin ihre Fans nun mit einem besonderen Schmankerl: Hanna ziert auf der aktuellen Ausgabe des Playboys das Titelbild!

Auf Bildern, die Bild vorliegen, zeigt sich die 28-Jährige von ihrer besonders lasziven Seite. Teilweise nur mit einem Tanktop bekleidet oder gar splitterfasernackt posiert Hanna für das Männermagazin. Dabei ist sie die erste lesbische Frau, die das Cover ziert. "Warum soll ich als lesbische Frau nicht auf dem Playboy-Titel sein? Ich möchte damit auch ein Zeichen für Gleichberechtigung und mehr Diversität setzen. Zudem habe ich den Playboy immer als sehr ästhetisch empfunden und ich wollte meine feminine Seite noch besser kennenlernen", erklärt sie im Interview.

Denn in ihrem Leben hat sich Hanna schon öfter nicht akzeptiert gefühlt. "Wenn ich mit meiner Freundin zum Beispiel in einem Club feiern war und wir uns geküsst haben, kamen Sprüche von Männern wie: 'Kann ich mitmachen?' Das würden sie niemals bei einer Frau machen, wenn der Freund danebensteht", erzählt sie weiter.

RTL Hanna, die neue "Princess Charming"

RTL Hanna, die neue "Princess Charming"

RTL Hanna, "Princess Charming"-Star

