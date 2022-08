So reagierte Khloé Kardashians Tochter auf ihren Baby-Bruder

Familienzuwachs bei den Kardashians! Nachdem erst vor wenigen Wochen bekannt geworden war, dass Khloé Kardashian (38) und ihr Ex Tristan Thompson (31) via Leihmutter ein zweites gemeinsames Kind erwarten, hat der kleine Mann am vergangenen Wochenende das Licht der Welt erblickt. Viele Details sind bisher nicht bekannt – wie der Name oder das Gesicht ihres Sohnes. Doch Töchterchen True Thompson (4) hat ihren kleinen Bruder selbstverständlich schon kennengelernt...

Faye Resnick, eine enge Freundin von Familienoberhaupt Kris Jenner (66), berichtete US Weekly jetzt: "Ich habe gestern bei Kris übernachtet und dort das Baby gesehen – er ist ein wirklich wunderschöner Junge. Das Baby ist wirklich unglaublich schön." Faye habe auch True mit dem Nesthäkchen interagieren sehen. "True ist seinetwegen total aufgeregt und sehr neugierig. Sie liebt das Baby über alles!", schwärmte der Insider weiter.

Hat Faye denn mitbekommen, wie Khloés Sohn heißt? "Nein, das wurde nicht verraten", betonte die Quelle. Aber stattdessen bekam sie ein anderes spannendes Detail mit: "Tristan war nicht vor Ort bei dem Baby. Sein Name fiel auch nicht einmal, während ich da war." Aktuell ist nicht bekannt, wie es um das Verhältnis der beiden Eltern bestellt ist. Angeblich herrscht Funkstille, seitdem Khloé herausgefunden hat, dass Tristan sie erneut betrogen und dabei auch noch ein Kind gezeugt hat.

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian und ihre Tochter True Thompson im Juni 2022

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian und True Thompson im Februar 2022

Instagram / realtristan13 Tristan Thompson und Khloé Kardashian mit ihrer Tochter True

