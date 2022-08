Zoff bei "Are You The One?": Gina setzt Calvin unter Druck

Bei Are You The One – Reality Stars in Love kracht es! Schon von Anfang an haben Gina und Calvin Kleinen (30) ein Auge aufeinander geworfen. Nun lernen sich die beiden näher kennen, um herauszufinden, ob sie ein Perfect Match sein könnten. Doch vor allem dem ehemaligen Temptation Island-Teilnehmer geht das Ganze zu schnell, weshalb die Situation nun eskalierte: Gina ist mit Calvin sichtlich unzufrieden, wodurch es nun zu einem Streit kam.

Obwohl in der ersten Matching Night bereits drei Lichter angingen, hatte Gina danach trotzdem keinen Grund zur Freude. Denn ihr gingen wegen Calvin so einige Gedanken durch den Kopf, weshalb sie das Gespräch mit ihm suchte. So bat die Brünette den 30-Jährigen darum, sich ihr gegenüber mehr zu öffnen und sich anders zu verhalten, da sie das Gefühl habe, dass er sich noch nach anderen Frauen in der Villa umsehe. "Das kannst du nicht erzwingen. Das kannst du auch nicht erwarten. Ich kann das nicht – ich kann mich nicht öffnen, wenn ich unter Druck stehe", erklärte der ehemalige #CoupleChallenge-Kandidat. Daraufhin weinte sich die einstige Ex on the Beach-Teilnehmerin an Isabelle Denises Schulter aus – sie verstehe einfach nicht, warum sie nicht das zurückbekomme, was sie dem Blondschopf gebe.

Calvin war augenscheinlich genervt davon, was er auch Franziska Temme (27) anvertraute. "Das war voll das Druckmittel", berichtete er der Ex-Bachelor-Kandidatin von dem Zoff mit Gina und merkte noch an: "Das geht mir voll auf die Eier." Und das, obwohl er der 27-Jährigen davor noch erklärte, dass er eigentlich bereit für eine Beziehung sei und gerne mit einer Frau an der Seite die Show verlassen würde.

Instagram / ginaaliciaofficial Gina Alicia im Januar 2022

Instagram / calvin92 Calvin Kleinen im Juni 2018

Instagram / calvin92 Calvin Kleinen, Reality-TV-Star

