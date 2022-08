Am Steg: Kaia Gerber schneidet ihrem Vater Rande die Haare

Kaia Gerber (20) hat offenbar gleich mehrere Talente! Als Model hat sie sich bereits einen Namen gemacht und ist damit in die Fußstapfen ihrer Mama Cindy Crawford (56) getreten. Mutter und Tochter teilten sich sogar schon den Laufsteg auf der Paris Fashion Week. Doch ihr Papa Rande Gerber (60) zeigte im Netz auch noch ganz andere Qualitäten seines Sprösslings: Am Steg ließ er sich entspannt von Kaia die Haare schneiden!

Via Instagram teilte der 60-Jährige den Schnappschuss, auf dem er mit seinem Nachwuchs zu sehen ist. Bei Sonnenschein und in Badekleidung verbrachten die beiden den Tag draußen – und nutzten die Zeit für einen neuen Haarschnitt. "Kaia schneidet auf dem Steg, das ist besser als ein Friseurbesuch", schrieb Rande zu dem Foto. Mit den Fertigkeiten der 20-Jährigen an der Schere ist er also wohl zufrieden.

Die Familie scheint sich derzeit in Kanada am Lake Muskoka aufzuhalten. Dort posierte auch Cindy Crawford vor rund einer Woche neben ihrem Gatten und titelte: "Willkommen auf Gerber Island! Immerhin befindet sich ihr Anwesen auf einer sieben Hektar großen Privatinsel.

Getty Images Kaia Gerber bei der Eröffnung der LA Art Show 2022

Getty Images Kaia Gerber, ihre Eltern Rande Gerber und Cindy Crawford bei einem Event in L.A. im März 2018

Instagram / cindycrawford Cindy Crawford und und ihr Mann Rande Gerber im August 2022

