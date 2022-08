Erster Trailer: Frauen packen in Doku über Armie Hammer aus

Welche dunklen Geheimnisse hütet Armie Hammer (35)? Der Schauspieler erregte vergangenes Jahr mit schockierenden Schlagzeilen das Aufsehen der Öffentlichkeit: Mehrere Frauen, die einmal eine Liaison mit ihm hatten, gaben an, dass der "Call Me By Your Name"-Star kannibalistische Züge an sich hatte. Gerade im Sexleben habe er des Öfteren die Grenze überschritten. Er selbst widersprach den Vorwürfen. Doch nun packen die betroffenen Frauen in einer Doku über Armie aus!

Ein erster Trailer verrät: In dem Film "House of Hammer", der Anfang September auf Discovery+ erscheint, geht es düster zu. Einige seiner Ex-Freundinnen teilen intime Details über die Beziehung zu Armie – samt SMS und Sprachnachrichten. "Er ist einfach durchgedreht. Die Seile lagen um deinen Hals, deine Handgelenke und deine Knöchel, und du warst völlig bewegungsunfähig. Ich habe einfach meine Augen geschlossen, bis es zu Ende war", berichtet etwa Courtney Vucekovich mit belegter Stimme. Auch andere packen aus – und die Aussagen gegen Armie werden immer düsterer.

Aber nicht nur über die Fetische und Vorlieben des 35-Jährigen wird in der Doku berichtet, auch die Familienverhältnisse kommen ans Licht. So spricht auch seine Tante Casey Hammer Klartext über die anderen Familienmitglieder: Der Trailer kündigt an, noch weitere dunkle Geheimnisse über die Männer der Familie ans Tageslicht zu bringen.

Anzeige

Getty Images Armie Hammer in Hollywood, 2018

Anzeige

Instagram / ckovich Courtney Vucekovich, Ex von Armie Hammer

Anzeige

Getty Images Armie Hammer, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de