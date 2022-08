Nach Trennung: Kim Kardashian will gern noch mal heiraten

Sie glaubt weiterhin an die große Liebe! Am vergangenen Wochenende überraschten Pete Davidson (28) und Kim Kardashian (41) ihre Fans mit einer unschönen Neuigkeit: Sie haben sich nach neun Monaten Beziehung getrennt. Doch die The Kardashians-Beauty steckt nach dieser Liebespleite nicht den Kopf in den Sand – im Gegenteil: Kim scheint sich sicher zu sein, irgendwann noch einmal vor den Traualtar zu treten!

Bereits in einer früheren Folge ihrer Reality-TV-Show "The Kardashians" betonte die 41-Jährige, dass sie hoffnungslos romantisch sei und gerne in den Hafen der Ehe schippern wolle. Und das untermauerte nun ein Insider gegenüber Us Weekly. "Kim möchte noch mal heiraten und Pete möchte Kinder haben – daran hat sich nichts geändert", plauderte die Quelle aus und fügte hinzu: "Es war einfach nicht vorgesehen, dass die beiden zusammen bleiben."

Und das Pärchen soll sich dessen auch bewusst gewesen zu sein – denn im Streit sind Kim und Pete nicht auseinandergegangen. "Es gab wirklich kein Drama zwischen ihnen, als sie sich entschieden haben, sich zu trennen", verriet eine andere Quelle gegenüber dem Onlineportal. Die Unternehmerin und der Comedian haben lange darüber gesprochen. Eine plötzliche Trennung sei es demnach nicht gewesen.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und Pete Davidson

Splash News / ActionPress Kim Kardashian und Pete Davidson in London 2022

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und Pete Davidson beim Essen

