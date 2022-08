Wie Yeliz? Diese TV-Formate reizen Jimi Blue Ochsenknecht

Kann Jimi Blue Ochsenknecht (30) sich etwa eine Teilnahme an Realityshows vorstellen? Der Schauspieler wäre zumindest nicht der erste aus seiner Familie, der an solch einer TV-Show teilnimmt: Bereits 2012 war sein Halbbruder Rocco Stark (36) beim Dschungelcamp dabei. Auch seine Mutter Natascha (57) stellte sich sechs Jahre später in Australien den Dschungelprüfungen. Nun verriet Jimi, welche Formate ihn reizen würden.

Im Rahmen eines Q&A auf Instagram erzählte der ehemalige "Die wilden Kerle"-Darsteller, welche Shows ihn interessieren würden. "Gerne mal auf einer einsamen Insel sein. Da gibt es ja verschiedene TV-Shows", äußerte sich der 30-Jährige und teilte dazu ein Foto einer Strandhütte am Meer. Diese erinnert stark an die Sala aus Kampf der Realitystars. Möchte Jimi es etwa seiner Ex-Freundin Yeliz Koc (28) gleichtun und sich in dem TV-Format beweisen?

Die Influencerin war erst vor wenigen Monaten in der Reality-TV-Show zu sehen. Auch Jimi reiste mit ihr zum Drehort, um Zeit mit ihrer gemeinsamen Tochter Snow zu verbringen. Doch das führte im Nachhinein zu Streitigkeiten, denn der Schauspieler habe ohne Yeliz' Erlaubnis mit der Kleinen seine Doku Diese Ochsenknechts gedreht.

Anzeige

Getty Images Jimi Blue Ochsenknecht, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Jimi Blue Ochsenknecht, Schauspieler

Anzeige

RTLZWEI Yeliz Koc bei "Kampf der Realitystars"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de