Yeliz Koc (28) bekommt Unterstützung von ihrer Schwester Filiz (35). Vor wenigen Wochen erzählte die Influencerin in ihrem Podcast, dass ihr Ex Jimi Blue Ochsenknecht (30) mit ihrer gemeinsamen Tochter Snow Elanie für die Show Diese Ochsenknechts vor der Kamera stand. Dabei prangerte sie an, dass dies ohne ihr Wissen geschah. Die Produktionsfirma der Sendung wies den Vorwurf jedoch zurück. Nun bezog ihre Schwester Filiz Stellung und betonte, dass Yeliz nichts von dem Dreh wusste.

"Es lag in Thailand keine Erlaubnis für den Dreh mit Snow vor. Und es gab zu diesem Zeitpunkt keinen Vertrag", stellte die 35-Jährige in ihrem Podcast "Bad Boss Moms" klar. Die Vereinbarung mit der Produktionsfirma sei erst Mitte Februar zustande gekommen, nachdem Yeliz bemerkt hatte, dass sie im Trailer der Show zu sehen ist. "Yeliz hat das alleinige Sorgerecht – warum hat man sie vorab nicht gefragt und hat sie eine Einverständniserklärung unterschreiben lassen?", äußerte die Managerin.

Zudem betonte Filiz, dass ihre Schwester sie und ihre Mutter darüber informiert hätte, wenn sie von dem Dreh mit ihrer Tochter gewusst hätte. Die 28-Jährige sei nämlich vor ihrer Teilnahme an Kampf der Realitystars wie eine "Helikoptermutter" gewesen. "Wir hätten auf unser Bauchgefühl hören müssen und diesen Dreh einfach nicht zulassen dürfen", äußerte Filiz.

