Zweiter Geburtstag: Safiyya Vorajee gedenkt Azaylias (†)

Safiyya Vorajee (34) erinnert sich an ihre geliebte Tochter. Vergangenen April mussten die Britin und ihr einstiger Partner Ashley Cain (31) einen der schlimmsten Momente durchleben: Ihr gemeinsames Baby Azaylia verlor den schweren Kampf gegen die Leukämie und verstarb im Alter von nur acht Monaten. Am 10. August wäre die Kleine zwei Jahre alt geworden – aus diesem Anlass widmete Azaylias Mutter ihr jetzt rührende Zeilen.

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte Safiyya ein emotionales Video. Die Aufnahme zeigt das einstige Paar einige Stunden vor der Geburt ihres Nachwuchses. "Ich lag so lange in den Wehen und wurde am nächsten Morgen gesegnet, als ich meine Tochter zur Welt brachte, mein Baby, mein Held, mein Diamant", schrieb die 34-Jährige unter dem Clip. "Ich liebe dich Azaylia Diamond Cain. Ein unzerbrechliches Band" beendete die Britin ihren emotionalen Post.

Auch ihr Ex-Freund Ashley gratulierte seiner verstorbenen Tochter zum Geburtstag und teilte via Instagram gemeinsame Schnappschüsse von sich und Azaylia. Unter den niedlichen Bildern verfasste er rührende Zeilen: "Mein Engel, mein Leben, mein ein und alles, du bist diejenige, die ich will, diejenige, die ich brauche, bitte sei immer bei mir, meine Liebe, mein ein und alles."

Instagram / miss_safiyya_ Safiyya Vorajee, Ashley Cain und Azaylia Diamond Cain

Instagram / miss_safiyya_ Safiyya Vorajee bei den Commonwealth Games 2022

Instagram / mrashleycain Ashley Cain mit seiner verstorbenen Tochter Azaylia

