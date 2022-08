Es wird ernst: Michelle Hunziker stellt Neuem ihre Kids vor

Michelle Hunziker (45) und Giovanni Angiolini gehen offenbar den nächsten Schritt. Anfang des Jahres sorgte das Liebesleben der Moderatorin für mächtig Wirbel: Nach rund acht Jahren Ehe verkündeten die dreifache Mutter und Tomaso Trussardi (39) ihr Liebes-Aus. Wenige Monate später zeigte sich die Blondine wieder mit einem neuen Mann: Giovanni Angiolini. Nun scheinen Michelle und der Arzt den nächsten Schritt in ihrer Beziehung zu gehen.

Wie die italienische Zeitung Diva e Donna berichtete, habe der Mediziner nun ihre Familie kennengelernt. Bei einem gemeinsamen Urlaub in Italien soll die 45-Jährige Giovanni ihre drei Töchter Aurora (25), Sole (8) und Celeste (7) vorgestellt haben. Aber nicht nur der Arzt durfte neue Bekanntschaften machen – auch Michelle soll laut der Zeitung die Familie ihres Liebsten kennengelernt haben.

Auch wenn Paparazzi die gebürtige Schweizerin und Giovanni immer wieder gemeinsam beim Turteln in der Öffentlichkeit abgelichtet haben, wollen sie sich nicht zu ihrem Liebesglück äußern. In der Talkshow "Gredig direkt" stellte die Ex-Frau von Eros Ramazzotti (58) im Juni klar: "Ich habe zweimal geheiratet, zweimal hat es leider nicht funktioniert. Jetzt bin ich eine freie Frau und ich will das so erleben, wie ich will."

Instagram / therealhunzigram Aurora Ramazzotti und Michelle Hunziker im Juli 2022

MEGA Michelle Hunziker mit ihren Kindern Sole und Celeste

MEGA Michelle Hunziker und Giovanni Angiolini, Juni 2022 in Italien

