Fans sicher: Khloé Kardashian nimmt Tristan erneut zurück

Vor einigen Tagen kam Khloé Kardashian (38) und Tristan Thompsons (31) zweites Baby via Leihmutter zur Welt. Das Paar trennte sich bereits vor dessen Geburt voneinander, nachdem bekannt wurde, dass der NBA-Star ein Kind mit einer Affäre gezeugt hatte. Deshalb machten sich Fans vor der Geburt Gedanken, ob die nun zweifache Mutter ihren Ex-Partner in diesem besonderen Moment überhaupt noch dabeihaben wollen würde. Doch mittlerweile scheint sich das Blatt wieder gewendet zu haben und die Fans sind sich eines erneuten Liebes-Comebacks von Khloé und Tristan sicher!

Auch wenn ein Insider gegenüber dem Page Six-Magazin verriet, dass das Paar nicht wieder zusammen wäre und auch nicht miteinander sprechen würde, wenn es nicht um die gemeinsame Tochter True Thompson (4) geht, ist die Gerüchteküche angeheizt. "Sie liebt ihn, er ist sich der Macht, die er über sie hat, bewusst und insgeheim sind die beiden wieder zusammen. Bei den Kardashians dreht sich alles um das perfekte Timing!", kommentierte ein Fan den Beitrag des Magazins und ein anderer fügte hinzu: "Schaut einfach zu. Sie hat mit dem neuen Kerl, den sie gedatet hat, Schluss gemacht und wird zurück zu Tristan gehen."

Zuvor hatte Khloé dem Basketballer bereits einige Fremdgeheskapaden verziehen. Zu der Frage, ob das auch dieses Mal der Fall sein wird, stimmten bei einer Umfrage von Promiflash insgesamt 673 Personen (Stand 9. August 2022, 11:38 Uhr) ab. 34,9 Prozent (235 Votes) der Teilnehmer gaben an, dass sie ihm auch dieses Mal erneut eine Chance geben würde, während 65,1 Prozent (438 Votes) der Meinung waren, dass die Beauty nun endgültig den Schlussstrich gezogen hat. Die Mehrheit der Promiflash-Leser glaubt also nicht an eine Wiedervereinigung von Khloé und Tristan.

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian und Tristan Thompson mit Töchterchen True

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, Reality-TV-Star

Instagram / realtristan13 Tristan Thompson mit Khloé Kardashian und Tochter True

