Spoiler! Dieser GZSZ-Schauspieler verlässt den Kolle-Kiez

Traurige Nachrichten für alle GZSZ-Fans! Anfang April tauchte im Kolle-Kiez ein neues Gesicht auf: Noah Sander (Zeyin Aly) sorgte für frischen Wind im Leben von Sunny Richter (Valentina Pahde, 27). Aber auch für Philip Höfer (Jörn Schlönvoigt, 36) veränderte sich mit der Ankunft des Arztes in Berlin so einiges: Er verlor nicht nur die Frau seiner Träume, sondern auch seinen Traumjob an den Mediziner. Doch nun scheint das Schicksal sich zu rächen, denn Noah muss den Verlust seines Jobs und die Trennung von Sunny verkraften und kehrt Berlin überraschend den Rücken.

Im Interview mit RTL verriet Zeyin, ob es nach dem Umzug seiner Serienfigur nach Chicago eine Chance auf ein Liebes-Comeback bei Sunny und Philip gibt. "Ich denke, da Noah jetzt eine neue Herausforderung angeht und Berlin verlässt, können Sunny und Philip in Ruhe ihre Gefühlswelt sortieren und schauen, wohin es sie treibt", teaserte der Schauspieler an. Es bleibt also weiterhin spannend für die Zuschauer!

Auch über seinen letzten Tag am Set plauderte Zeyin. "Der letzte Drehtag am Set war sehr rührend und diesen Moment werde ich nicht vergessen! Nachdem ich abgedreht war, kam das komplette Team zusammen und mir wurde ein wunderschöner Blumenstrauß überreicht. Das komplette Team hat zum Abschied für mich geklatscht. Damit habe ich nicht gerechnet und es ist nicht in Worte zu fassen, wie glücklich und gerührt ich in diesem Moment war", erinnerte sich der Serienstar.

RTL – Rolf Baumgartner Zeyin Aly

RTL – Rolf Baumgartner Zeyin Aly, Schauspieler

RTL Sunny (Valentina Pahde) und Noah (Zeyin Aly) in einer GZSZ-Szene

