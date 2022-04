Das wird Philipp Höfer (Jörn Schlönvoigt, 35) nicht gefallen. Nach langem Hin und Her fanden der GZSZ-Arzt und Sunny Richter (Valentina Pahde, 27) im vergangenen Jahr zueinander. Doch das Liebesglück der beiden Kolle-Kiez-Bewohner könnte schon bald ins Wanken geraten: Neuzugang Noah Sander (Zeyin Aly) verdreht der Blondine bei seiner Ankunft in Berlin offenbar mächtig den Kopf. Werden die beiden etwa das nächste GZSZ-Traumpaar?

Achtung, Spoiler!

Im Interview mit RTL verrät Seriendarsteller Zeyin, wie es zu dem Kennenlernen zwischen seiner Figur und Sunny kommt. "Die beiden treffen sich am Flughafen [...]. Sie teilen sich ein Taxi zum Kiez und sind sich von Anfang an sympathisch", erzählt der Schauspieler. Von da an sei es Noahs Ziel, das Herz von Sunny zu erobern. Der Neue wird somit zum Konkurrenten für Philipp. "Beide buhlen um Sunny", plaudert der 28-Jährige aus.

Doch damit nicht genug: Auch beruflich stellt Noah eine Konkurrenz für den beliebten Charakter dar – sie sind beide Arzt. Der GZSZ-Neuzugang bewirbt sich, wie auch Philipp, auf die Stelle des Chefarztes im Jeremias-Krankenhaus. "Eine Chance, die er sich als ambitionierter Arzt nicht entgehen lassen darf", betonte Zeyin.

Anzeige

RTL Sunny Richter (Valentina Pahde) bei GZSZ

Anzeige

RTL Sunny Richter (Valentina Pahde) und Noah Sander (Zeyin Aly) bei GZSZ

Anzeige

TVNOW / Bernd Jaworek Jörn Schlönvoigt, GZSZ-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de