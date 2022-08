Nach Horror-Crash: Anne Heche offiziell für tot erklärt!

Für Anne Heche (53) kam jede Hilfe zu spät. Die US-Schauspielerin hatte am vergangenen Freitag einen schweren Unfall: Mit ihrem Auto krachte die zweifache Mutter in ein Haus. Ihr Wagen ging sofort in Flammen auf und sie musste umgehend in ein Krankenhaus gebracht werden. Dort versuchten Ärzte, die Ex-Freundin von Ellen DeGeneres (64) zu retten – doch vergeblich. Anne wurde nun offiziell für tot erklärt!

TMZ berichtet, dass die 53-Jährige ihren Verletzungen erlegen ist. "Wir haben ein helles Licht, eine freundliche und fröhliche Seele, eine liebende Mutter und eine treue Freundin verloren", verkündet ein Sprecher der Familie. Die lebenserhaltenden Maschinen sorgen nur noch dafür, dass Annes Herz am Schlagen erhalten wird, um ihre Organe zu spenden. Anne hat jedoch keine Hirnfunktion mehr, hieß es in dem Statement. Nach kalifornischem Recht ist "hirntot" die Definition des Todes.

Neben ihrer Familie und den Freunden zeigte sich aber auch ihre ehemalige Lebensgefährtin Ellen DeGeneres bestürzt. Im Netz äußerte sich die Moderatorin erst vor wenigen Stunden und schrieb in ihrer Instagram-Story: "Das ist ein trauriger Tag. Ich sende Annes Kindern, der Familie und ihren Freunden all meine Liebe."

Anzeige

Getty Images Anne Heche, US-amerikanische Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Anne Heche im November 2020

Anzeige

Getty Images Anne Heche, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de