Jamie Lynn Spears' Tochter Maddie geht jetzt zur High School

Jamie Lynn Spears (31) wird beim Anblick ihrer Tochter ganz sentimental. 2008 sorgte die kleine Schwester von Britney Spears (40) für großes Aufsehen: Sie wurde zum ersten Mal Mama – und das mit nur 17 Jahren. Doch trotz ihres jungen Alters fand sich die Schauspielerin schnell in ihre neue Rolle als Mutter ein. Ihre Tochter ist inzwischen ein Teenager. Wie Jamie Lynn ihren Fans nun mitteilte, geht Maddie (14) jetzt sogar schon zur High School.

"Und plötzlich ist mein Baby in der High School", verriet die 31-Jährige auf Instagram und veröffentlichte eine Reihe von Schnappschüssen, auf denen ihre Tochter zu sehen ist. So teilte die ehemalige "Zoey 101"-Darstellerin unter anderem Fotos, die Maddie in ihrer neuen Schuluniform zeigen und auch ein Bild von ihrem allerersten Schultag. "Die Zeit verfliegt buchstäblich, nehmt keine Sekunde davon für selbstverständlich", fügte Jamie Lynn hinzu.

Doch nicht nur der Wechsel ihrer Tochter zur High School stimmt die Schauspielerin emotional. Erst im Juni feierte der Teenager seinen 14. Geburtstag. Zu diesem Anlass widmete Jamie Lynn ihrer Tochter Maddie ein paar rührende Zeilen. "Zu sehen, wie hart sie arbeitet, wie sehr sie sich kümmert und ein Vorbild für ihre Schwester ist, macht mich stolz, ihre Mutter zu sein", schwärmte sie auf Instagram.

Instagram / jamielynnspears Jamie Lynn Spears' Tochter Maddie, 2022

Instagram / jamielynnspears Jamie Lynn Spears' Tochter Maddie an ihrem ersten Schultag

Instagram / jamielynnspears Jamie Lynn Spears mit ihren beiden Töchtern

