Kurioser Batik-Look: Jennifer Lopez trägt knalligen Jogger

Jennifer Lopez (53) zeigt sich farbenfroh! Die "Let's Get Loud"-Interpretin und Ben Affleck (49) gaben sich im Juli dieses Jahres ganz romantisch das Jawort im kleinen Kreise. Nach der Zeremonie in einer Kapelle in Las Vegas flogen die beiden gemeinsam mit ihren Kids nach Paris und verbrachten einige schöne Tage dort. Nach einem kurzen Stopp in Italien ist die "Hustlers"-Darstellerin mittlerweile wieder in ihren Alltag zurückgekehrt und zeigte sich nun in einem entspannten Look: In einem kunterbunten Jogger im Batikmuster ging J.Lo in ein Tanzstudio in Los Angeles.

Die "On The Floor"-Interpretin wählte für ihren Weg ins Training ein auffälliges Outfit, wie Paparazzi-Bilder zeigen: Sie trug einen zweiteiligen Jogginganzug, bestehend aus einem weiten Hoodie und einer Baggy-Hose im knalligen bunten Batikmuster. Dazu kombinierte J.Lo mit einer grünen großen Handtasche sowie einer rosa Sonnenbrille und weißen Sneakern mit neonfarbenen Nike-Zeichen. So farbenfroh lief die Schauspielerin in ein Tanzstudio und verließ dieses wenige Stunden später wieder in demselben Outfit.

Doch auch bei einem Auftritt im italienischen Capri fiel die 53-Jährige mit ihren Outfits auf. So performte sie unter anderem in einem Zweiteiler im Animal-Print und mit Fell an den Beinen auf der Bühne. Kurze Zeit später heizte sie ihren Fans in einem glitzernden, transparenten Einteiler ein.

