Seltener Anblick: Die spanischen Royals leger beim Bummeln

Die letzten Tage genossen Königin Letizia (49) und König Felipe von Spanien (54) gemeinsam mit ihren Töchtern, den Prinzessinnen Sofía (15) und Leonor (16), ihren Sommerurlaub auf Mallorca. Zwar hatte die Familie auch offizielle Termine auf der Insel, genügend Freizeit blieb ihnen dennoch, um ihren liebsten Aktivitäten nachzugehen. An ihrem letzten Urlaubstag zeigte sich die ganze Familie in der Öffentlichkeit so normal, wie sie wohl nur selten zu sehen ist.

Auf den Paparazzi-Fotos sieht man die spanische Königsfamilie auf Mallorca in legerer Kleidung durch die Einkaufsgassen von Palma spazieren. Während die Prinzessinnen süße sommerliche Kleidchen und Espadrilles mit Keilabsatz tragen, kombiniert die spanische Königin eine weiße Bluse zu einer eleganten, hellblauen Shorts mit integriertem Taillengürtel und weißen Espadrilles. König Felipe wählte mit einem blauen Poloshirt, braunen Shorts und zu dieser farblich passenden Mokassins einen ähnlichen Look für den gemeinsamen Einkaufsbummel.

Während des Aufenthalts des Königspaares endete am 6. August die 40. Regatta Copa del Rey nach sechs Tagen. Zu diesem Anlass war Felipe, ein begeisterter Segler, vor Ort, um dem Sieger persönlich die Trophäe zu überreichen. Wie das spanische Magazin Vanitatis berichtete, verbrachte Letizia diesen Tag mit ihren Freundinnen und Töchtern lieber gemütlich am Strand.

