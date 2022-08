Sie wurde für hirntot erklärt: Fans trauern um Anne Heche!

Sie sind erschüttert! Am vergangenen Freitag krachte Anne Heche (53) mit ihrem Wagen erst in eine Garage und dann in eine Hauswand. Bei dem Horror-Crash wurde die Ex-Freundin von Ellen DeGeneres (64) schwer verletzt und umgehend in ein Krankenhaus gebracht. Dort war schnell klar: Um die Schauspielerin steht es sehr kritisch. Vor wenigen Stunden dann der Schock: Anne wurde von den Ärzten für hirntot erklärt. Ihre Fans sind in tiefer Trauer!

Auf ihrem Instagram-Profil erwiesen ihr zahlreiche Unterstützer die letzte Ehre. "Du hattest so ein schweres Leben. Auch du warst nicht perfekt, aber das hast du nicht verdient. Ruhe in Frieden, du wunderschöne Anne. Meine Gebete gehen an deine Familie", schrieb beispielsweise ein trauriger User. Viele andere sandten Annes Familie mit Sätzen wie "Meine Gedanken sind bei euch" oder "Wir beten für euch" viel Kraft. Anne hinterlässt ihre zwei Kinder Atlas und Homer Laffoon, die in den letzten Stunden wohl am Krankenbett ihrer Mutter ausgeharrt hatten.

In der Kommentarspalte fanden sich aber auch eine Menge kritische Kommentare. Anne soll bei ihrem Unfall stark alkoholisiert gewesen sein – zu dem stand sie angeblich auch unter Drogen. Somit suchten einige Menschen die Schuld bei der Schauspielerin selbst und warfen ihr Fahrlässigkeit vor – ihre Fans verteidigten sie dennoch. "Gott, diese Menschheit ist so bösartig [...] Lasst Anne bitte einfach in Frieden ruhen, statt sie mit ekelhaften Kommentaren zu beschimpfen", appellierte beispielsweise ein aufgebrachter Unterstützer.

Anzeige

Getty Images Anne Heche, US-amerikanische Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Anne Heche im Februar 2020

Anzeige

Getty Images Anne Heche im September 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de