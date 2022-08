Bei Horror-Autounfall: Anne Heche war mutmaßlich auf Kokain

Es gibt neue Erkenntnisse! Am vergangenen Freitag sorgte Anne Heche (53) mit einer Schock-Nachricht für große Sorgen bei ihren Fans: Die Ex von Ellen DeGeneres (64) wurde nach einem verheerenden Autounfall schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht und liegt seitdem im Koma. Bereits kurz nach dem Crash gingen Ermittler davon aus, dass die Schauspielerin unter Alkoholeinfluss stand und ordneten ein Bluttest an. Dieser hat nun Aufschluss ergeben: Anne hat wohl kurz vorher Drogen zu sich genommen!

Das berichtet nun eine Quelle vom Los Angeles Police Department TMZ. Demnach gibt es bereits eine Auswertung des Bluttests. Das Ergebnis: Bei der 53-Jährigen wurden wohl Spuren von Kokain im Blut gefunden. Zusätzlich sei aus der Probe herausgegangen, dass sie unter dem Einfluss von Fentanyl stand. Das Schmerzmittel werde oftmals aber auch in Krankenhäusern verwendet, sodass noch mehrere Tests und Untersuchungen durchgeführt werden müssen, um festzustellen, ob das Fentanyl zum Zeitpunkt des Unfalls in ihrem Körper war.

Noch kurz vor ihrem Horror-Crash besuchte Anne einen Friseursalon in Los Angeles. Der Inhaber des Ladens erinnerte sich gegenüber Los Angeles Times an diese Begegnung. Dabei nahm der Besitzer aber keine alkoholisierte Schauspielerin wahr – seinen Aussagen zufolge habe Anne "nicht gelallt", sie sei sehr nett gewesen. Dennoch war das Treffen "sehr seltsam".

Anzeige

Getty Images Anne Heche bei einer Premiere in Los Angeles 2019

Anzeige

Getty Images Anne Heche, 2020

Anzeige

SIPA PRESS /ActionPress Anne Heche im November 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de