Total verliebt: Nicola Peltz knutscht mit Brooklyn auf Event

Die beiden schweben auf Wolke sieben. Seit vier Monaten sind Nicola Peltz (27) und Brooklyn Beckham (23) verheiratet. Nachdem zuletzt das Gerücht die Runde gemacht hatte, dass es seitdem zwischen Nicola und Brooklyns Mutter Victoria Beckham (48) Ärger gibt, räumte die Brünette das Gerücht mittlerweile endgültig aus der Welt. Da sich die Gemüter jetzt wieder beruhigt haben, können sich die Turteltauben wieder ganz auf sich konzentrieren – und zeigen das auch in aller Öffentlichkeit.

Bei der Verleihung der Variety Power of Young Hollywood posierte das Paar turtelnd auf dem roten Teppich. Brooklyn entschied sich für einen ausgefallenen Look und trug einen schwarzen Pullover mit einem Ausschnitt unterhalb des Kragens, den er mit einer schwarzen Hose und einem Paar Turnschuhen kombinierte. Nicola trug ein trägerloses graues Bustier mit einem Gürtel von Fendi, dazu eine passende Hose – und setzte ihre schlanke Figur mit hohen schwarzen Plateaustiefeln perfekt in Szene. Während das Paar für die Fotografen posierte, knutschte es, was das Zeug hält.

Erst in dieser Woche hatte Brooklyn seine Liebste mit einem neuen Liebesbeweis überrascht: Er ließ sich ein neues Tattoo für sie stechen. Auf der einen Seite seiner Hand ziert jetzt das Wort "Married" (zu Deutsch: verheiratet) in schnörkeliger Schrift seine Haut.

Instagram / victoriabeckham Nicola Peltz und Victoria Beckham

Faye Sadou/MediaPunch Brooklyn Beckham und Nicola Peltz, August 2022

SIPA PRESS Brooklyn Beckham und Nicola Peltz, August 2022

