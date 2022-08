Ungelöst: Olivia Newton-Johns Ex-Freund verschwand spurlos

Bis heute weiß niemand, was mit ihm geschehen ist. Am Montag machten traurige Nachrichten die Runde: Olivia Newton-John ist im Alter von 73 Jahren verstorben, nachdem sie den Kampf gegen den Krebs verloren hatte. Nachdem sie sich 1996 von ihrem ersten Ehemann Matt Lattanzi getrennt hatte, führte sie neun Jahre lang eine On-off-Beziehung mit dem Kameramann Patrick McDermott. Doch der sorgt seit Jahren für ein ungelöstes Rätsel: Patrick ist seit 2005 spurlos verschwunden.

Am 30. Juni 2005 verschwand Patrick auf mysteriöse Weise bei einem nächtlichen Angelausflug. Wie Bild berichtet, wurde der damals 48-Jährige zuletzt auf einem Boot im Hafen von San Pedro gesehen. Sein Verschwinden wurde jahrelang untersucht. Zwar wurden seine Autoschlüssel, sein Pass und Portemonnaie sowie sein geparktes Auto gefunden – von dem Amerikaner fehlt aber seither jede Spur. 2008 wurde der Fall schließlich zu den Akten gelegt.

Auch Olivia (✝73) wusste bis zu ihrem Tod nicht, was mit dem Mann geschah, den sie einst so liebte. "Ich glaube nicht, dass ich jemals wirklich damit Frieden schließen werde", erklärte die Schauspielerin 2009 in einem Interview mit der australischen Women’s Weekly.

Olivia Newton-John, Schauspielerin

Olivia Newton-John und Patrick McDermott, Februar 2001

Olivia Newton-John, Juli 2005

