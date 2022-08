Beauty und Fitness: Valentina Pahde verrät ihr Geheimnis

Was steckt hinter Valentina Pahdes (27) Hammer-Optik? Die GZSZ-Darstellerin hat nicht nur ein bildhübsches Gesicht, sondern auch einen durchtrainierten Körper. Diesen setzte sie erst vor wenigen Tagen mit sexy Bikinis im Griechenlandurlaub in Szene. Auf ein paar Aufnahmen verzichtete sie sogar komplett auf das Oberteil und heizte ihren Fans damit ganz schön ein. Doch was macht Valentina eigentlich alles, um so auszusehen?

Im Promiflash-Interview erzählte die ehemalige Let's Dance-Finalistin, dass sie neben Sport auch darauf achtet, wenig süße Getränke zu trinken. "Wenn ich mal Lust auf was Spritziges habe, dann trinke ich mal eine Fanta oder so. Aber sonst trinke ich eigentlich nur stilles Wasser und wenig Alkohol", plauderte Valentina aus.

Doch die Schauspielerin gab auch einen Einblick in ihre Beauty-Routine: "Tatsächlich mache ich ganz simple Sachen. Ich stehe jeden Morgen auf und wasche mir mein Gesicht mit eiskaltem Wasser. Dann ist schon mal eine Grundschwellung eher reduzierter und weg." Zudem halte sie sich einen Eisroller unter die Augen.

Instagram / valentinapahde Valentina Pahde, August 2022

Instagram / valentinapahde Valentina Pahde im August 2022

Instagram / valentinapahde Valentina Pahde im August 2022

