Sexy Bikini-Pics: Valentina Pahde heizt den Fans richtig ein

Valentina Pahde (27) genießt ihren Urlaub in vollen Zügen! Die Schauspielerin war in diesem Jahr schon an einigen wunderschönen Orten auf der Welt: Sie schwamm vor Hawaii mit Haien im Meer oder posierte kurze Zeit später auf Island vor einem beeindruckenden Wasserfall. Jetzt verbringt die GZSZ-Darstellerin gerade einige Tage auf der griechischen Insel Kos: Dort schießt Valentina fleißig heiße Fotos von sich!

"Angekommen im Paradies" schrieb sie auf Instagram unter sexy Bilder, auf denen sie oben ohne und nur mit einer knappen Bikinihose bekleidet am Pool posiert – doch das war erst der Startschuss für Valentinas Bademoden-Show! Neben Fotos im Bikini, die einen Blick auf ihren durchtrainierten Bauch zulassen, präsentierte sie auch ihre Kehrseite in einem knappen Höschen. Zuletzt teilte die 27-Jährige ein Video, in dem sie ihre tolle Figur präsentiert und sich sogar ohne Oberteil sonnt.

Die Fans gerieten bei diesem Anblick natürlich mächtig in Wallungen und überschütteten Valentina mit Komplimenten. Aber auch ihre Kollegen zeigten sich begeistert: "Mehr davon!", forderte Gamze Senol (29), "Du heißer Feger!", schwärmte Vildan Cirpan. Auch Tom Beck (44) konnte die heißen Fotos wohl kaum ertragen: "Habe ich gemeldet. Tut mir leid. Ging nicht anders. Das war glatt rot."

Valentina Pahde im August 2022 auf Kos

Instagram / valentinapahde Valentina Pahde im August 2022 auf Kos

Instagram / valentinapahde Valentina Pahde, Schauspielerin

