Famegeil? "Selling Sunset"-Chrishell wehrt sich gegen Kritik

Chrishell Stause (41) wurde mit der Realityshow Selling Sunset zum Star. Während der Sendung geriet vor allem ihr Streit mit Kollegin Christine Quinn (33) in den Vordergrund, sowie auch ihre Beziehung zu ihrem Chef Jason Oppenheim (45), der gleichzeitig auch Inhaber der Immobilienvermittlung The Oppenheim Group ist. Die Beziehung zwischen der Schauspielerin und dem Immobilienmakler endete jedoch nach nur wenigen Monaten. Jetzt wehrte sich Chrishell gegen die Vorwürfe, sie würde alles nur für die Presse tun, sei gemein und ein nerviges Pick-Me-Girl.

In einer Instagram-Story geht die Schönheit auf die von ihr so bezeichneten Missverständnisse ein und versuchte, den Fans ihren Standpunkt zu erklären. "Ich setze Grenzen und wenn jemand es zu weit treibt, dann werde ich mich wehren. Ich versuche, zu jedem so nett wie möglich zu sein", verteidigte sie sich. Zu dem Vorwurf, sie würde alles nur für die Presse machen, schrieb sie: "Es gibt so viele Dinge, die ich versuche, privat und von der Presse fernzuhalten. Aber wegen dem, was ich tue, verstehe ich, warum einige das glauben. Es stimmt nur nicht. Bei Dingen, die meinen Job betreffen, zwar schon, aber nicht bei den Dingen, die mein Herz betreffen. Ich würde nie etwas tun, an dem ich von Herzen zweifle, nur damit es meine Karriere voranbringt." Zum Schluss machte der "Selling Sunset"-Star noch deutlich, wie sehr er seinen Erfolg schätze.

Nach der Trennung von Jason Oppenheim gab Chrishell im Mai ihre Beziehung mit dem australischen Musiktalent G Flip bekannt. G Flip hätte ihr bezüglich ihrer Sexualität die Augen geöffnet, schwärmte sie. Ob G auch in der neuen Staffel "Selling Sunset" an Chrishells Seite zu sehen ist, bleibt abzuwarten.

Getty Images Chrishell Stause und Jason Oppenheim bei den Power Broker Awards

Getty Images Chrishell Stause, "Selling Sunset"-Star

Instagram / chrishell.stause G Flip mit der "Selling Sunset"-Bekanntheit Chrishell Stause

