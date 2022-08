Freundin angeblich von ihm schwanger: R. Kelly bestreitet es

Bekommt R. Kelly (55) tatsächlich ein Kind? Der Sänger sitzt seit über einem Jahr in Haft. Der Grund: In den 90er-Jahren soll er mehrere Minderjährige zum Sex gezwungen haben. Im Alter von 17 Jahren lernte Joycelyn Savage den Musiker kennen. Auch sie führte eine sexuelle Beziehung zu dem "I Believe I Can Fly"-Interpreten. Jetzt behauptete die heute 26-Jährige, von R. Kelly schwanger zu sein. Das bestätigte er nicht – ganz im Gegenteil!

TMZ zufolge soll R. Kelly bestreiten, dass Joycelyn von ihm schwanger ist. Angeblich soll die junge Frau im dritten Monat sein. Da sich der 55-Jährige seit über einem Jahr in Haft befindet, ist zudem unklar, wie es zu der Schwangerschaft überhaupt gekommen sein soll. Auch R. Kellys Anwältin Jennifer Bonjean betonte auf Twitter, dass Joycelyn und ihr Mandant keinen gemeinsamen Nachwuchs erwarten sollen. "Sie ist sicherlich nicht mit R. Kellys Kind schwanger. Die Leute sind einfach verrückt."

In ihrem Buch "Love and Joy of Robert" schrieb Joycelyn jedoch, dass R. Kelly sich sehr auf das Baby freue. "[Er ist] sehr begeistert von den Neuigkeiten!", heißt es. Außerdem wünsche er sich, bei der Geburt dabei sein zu können.

Anzeige

Instagram / joycelynsavage Joycelyn Savage

Anzeige

Getty Images Jennifer Bonjean im Juni 2022

Anzeige

Getty Images R. Kelly im September 2019 in Chicago vor Gericht

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de