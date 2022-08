Tanja Makarić unterschreibt jetzt bei Julians Management!

Tanja Makarić (25) scheint von ihrer Beziehung zu profitieren! Die Brünette ist die neue Frau an der Seite von Julian Claßen (29). Wie sehr sich die zwei Turteltauben lieben, zeigen sie regelmäßig im Netz: Ob beim Urlaub in Dubai oder privat, die beiden können kaum die Finger voneinander lassen. Seit dem Liebes-Outing hat sich bei der Sportlerin so einiges getan: Stolze 380.000 User folgen der Beauty mittlerweile. Jetzt hat Tanja bereits den nächsten Schritt für ihre Karriere gewagt!

Auf ihrem Instagram-Profil verkündete die Sportlerin, dass sie von nun an von Julians Management vertreten wird. Nach einigen Stunden löschte Tanja ihre Story, doch auf dem offiziellen Firmenprofil wurde folgendes Statement veröffentlicht: "Tanja Makarić hat bereits in jungen Jahren viele Erfolge als professionelle Schwimmerin erreichen können. [...] Mittlerweile ist die 25-Jährige, die auch im Bereich Sportmanagement studiert, eine erfolgreiche Influencerin, die sich innerhalb kürzester Zeit eine sehr hohe Reichweite aufgebaut hat."

Julians Ex Bibi Claßen (29) scheint sich derweil immer mehr von ihrem Noch-Ehemann zu distanzieren. Die zweifache Mutter löschte alle gemeinsamen Bilder und entfolgte dem 29-Jährigen. Allem Anschein nach hat sie auch die Kooperation mit ihrer alten Beratungsfirma beendet, denn auf ihrem Instagram-Profil hat sie ihre E-Mail-Adresse und das Management entfernt.

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić im Mai 2022

Instagram / julienco_ Julian Claßen und Tanja Makarić im August 2022

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Claßen, YouTuberin

