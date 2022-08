Bibi Claßen löscht alle Bilder mit Julian und entfolgt ihm!

Bibi Claßen (29) scheint mit ihrem Ex abgeschlossen zu haben! Die Influencerin und Julian Claßen (29) waren für viele ein Traumpaar, doch im Mai folgte die Schocknachricht: Die zwei haben sich getrennt! Die einstigen Turteltauben waren kurz nach der Trennung jeweils wieder in festen Händen. Vor allem der 29-Jährige kann aktuell von seiner neuen Freundin Tanja Makarić (25) kaum die Finger lassen. Ob das für die Blondine zu viel war? Bibi zieht jetzt endgültig den Schlussstrich!

Schaut man sich das Instagram-Profil der Unternehmerin genauer an, fällt auf, dass sie alle Bilder mit sich und Julian gelöscht hat. Nichts lässt darauf hindeuten, dass die beiden ein Liebespaar waren. Doch damit nicht genug, Bibi hat nicht nur die gemeinsamen Schnappschüsse entfernt – die Beauty ist einen weiteren Schritt gegangen und entfolgte ihrem einstigen Partner.

Was ist der Grund für Bibis Entscheidung? Während sich die zweifache Mutter mit ihrem Liebsten Timothy Hill so gut wie kaum auf Social-Media präsentiert, teilt Julian täglich private Einblicke von sich und seiner Tanja. Vergangene Woche waren die beiden in Dubai unterwegs und genossen sichtlich ungeniert die Zweisamkeit.

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Claßen im Mai 2022

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Claßen im Juli 2022

Instagram / julienco_ Julian Claßen und Tanja Makarić im August 2022

